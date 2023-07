Marito e moglie trovati morti in casa | c' è una straziante ipotesi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una coppia di anziani è stata ritrovata morta innella sera di ieri 13 luglio 2023 a Osimo, nell'Anconetano. I due,77enne e80enne, sono statisenza vita in piani diversi dell'appartamento: uno era in bagno, l’altra era sulle scale. Non sono statisegni di...

morti, doppia tragedia Per la sfortunata coppia non c'è stato nulla da fare. La notizia si è sparsa in breve tempo a Osimo ed ha profondamente colpito i concittadini dei due coniugi, ...Ad esempio nel caso dicointestatari del contratto di locazione , la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito. I documenti da controllare ......ha richiesto inoltre la restituzione di borse e gioielli che sarebbero nelle mani dell'ex. D'... Dato i trascorsi, è facile pensare che l'uomo nasconda tali beni all'ex, ma per il momento ...

«Mi hai tradito», lite furiosa tra marito e moglie: lei gli afferra il pene e gli strappa la pelle leggo.it

Amadeus e Giovanna Civitillo hanno avuto un doppio matrimonio, e ad attirare l'attenzione è stato l'abito di lei. Eccoli, bellissimi.Doppia tragedia a Osimo - nelle Marche - dove una coppia di coniugi è morta a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra in maniera terribile. Tutto è avvenuto questa ...