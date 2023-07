Maria De Filippi | il gesto nei confronti della redazione svelato da Raffaella Mennoia

(Di venerdì 14 luglio 2023), l’aneddoto suDeche nessuno si aspettava: ilconduttrice per laha rivelato un particolare suDeche non aveva maiprima: il braccio destroconduttrice ha voluto raccontare tutta la verità. Undell’amatissima conduttrice neiche sorprende il pubblico. Le parole disuDe(IG C’èpostaperte/) – Newstv.itLei che da sempre è ...

Lei ha però detto 'no grazie', preferendo rimanere nel team di Amici diDe. Anche Massimo Giletti fermo ai box. Si sussurra che la Lega stia spingendo per fargli avere qualche spazio in ...E' personal trainer anche di molti personaggi famosi come Alessia Marcuzzi eDeNel corso delle ultime ore, l'ex cavaliere del programma condotto daDeè finito al centro della cronaca rosa. Questa volta, renderlo protagonista di un gossip, è stato un un suo ...

Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia idea: la data di inizio fa infuriare i telespettatori L'Intellettuale Dissidente

Nessuna news per il cast dei professori della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi Nessuna ufficialità ne rumors per il momento, ma i rumors già circolano. Infatti, ...Sul cast del Grande Fratello Vip 8 pesa il parere di Maria De Filippi e Silvia Toffanin: Piersilvio Berlusconi si consiglia con loro.