Marco Morandi e Sabrina Laganà si separano | “Fine di una storia lunga 23 anni”

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una vita complessa, quella di, che ha dovuto fare i conti con un cognome ingombrante. Riuscire a trovare la propria strada quando si ha un padre tanto amato come Gi, che si è poi costretti a condividere con l’Italia intera, non è cosa semplice. A ciò si aggiunge la difficoltà di riuscire a emergere, con il confronto che rischia di diventare schiacciante. È l’arma più usata dagli hater, che sui social spesso lo tormentano. Nel corso della sua vita, però, ha saputo trovare la sua via, soprattutto grazie alla splendida famiglia creata. Il tempo però corrode anche le cose più belle e, nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, scopriamo chenon sono più una coppia. Un dolore vivo, il ...