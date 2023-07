Marchetti | «Dopo Onana | tre questioni per l’Inter! Su Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023)parla del mercato dell’Inter, che si accenderà subitola cessione di. Treimportanti, tra queste Lukaku IN ORDINE ? Lucaillustra il mercato dei nerazzurri a Tmw: «Perora la strada è tutta in discesa. L’Inter ha capito che si è alla fine e quindi ha leggermente abbassato le richieste e da 60 è sceso a 55. Questo darà il via alle altre trattative nerazzurre per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Prima si andrà a parlare con il Bayern Monaco, offrendo un indennizzo invece di pagare subito la clausola da 6 milioni di euro, che comunque risolverebbe la questione. E poi formulerà un’offerta per Trubin: 10 milioni di euro più bonus. Una cifra che probabilmente all’inizio non accontenterà immediatamente lo Shakhtar, ma che darà il via ...