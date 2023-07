"Entrambi i ragazzidovrebbero essere di origine marocchina. E' una tragedia", ha scritto su facebook Alberto Borsari, sindaco di Borgo MantovanoSono riprese questa mattina le ricerche di due ragazzi,nel Po dal tardo pomeriggio di ieri mentre facevano il bagno nelle acque del fiume a Borgo ...della cittadina in provincia di. Le ...Nei pressi del lido di Revere (). Le ricerche sospese per il buio riprendono oggi, ma il fiume in quel punto 'non perdona', dice il sindaco di Borgo Mantovano. Ennesima tragedia nei fiumi, dove spesso le vittime in acqua ...

Mantova, dispersi due ragazzi nel Po: ricerche in corso Adnkronos

Mantova, 14 lug. – (Adnkronos) – Dispersi nel Po dal tardo pomeriggio di ieri due ragazzi, mentre facevano il bagno nelle acque del fiume a Borgo Mantovano nei pressi del lido di Revere. Questa mattin ...Li hanno cercati per più di cinque ore. Decine di uomini tra vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario. Con le motobarche e l’elicottero. Ma finora senza alcun risultato. Due giovani poco pi ...