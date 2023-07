Mantova | continuano le ricerche dei due ragazzi dispersi

(Di venerdì 14 luglio 2023) Leproseguono. I vigili del fuoco die di Suzzara, con l’ausilio di un elicottero proveniente da Bologna e dei colleghi sommozzatori di Venezia, stanno cercando da giovedì pomeriggio due giovani, uno di venti e l’altro di trent’anni. Entrambi sono scomparsi nelle acque del Po, a Revere, nelno. A lanciare l’allarme la prima volta sono stati gli amici dei due, che erano andati sulle rive del fiume a fare il bagno. Sono entrati in azione i vigili del fuoco per le. Alberto Borsari, sindaco della cittadina in provincia di, ha scritto su Facebook: “Entrambi dovrebbero essere di origine marocchina. A quanto ho saputo, l gruppo di, tutti giovani, era formato da otto persone. Da quanto è stato ricostruito sembra che ...

