Manfredi | “Partito il crowdfunding per la Venere degli Stracci”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “L’incendio, che è stato un momento doloroso, deve essere visto come momento di crescita, di dibattito, di discussione. C’è l’impegno dell’amministrazione, dell’artista e dei cittadini per il rifacimento dell’opera e iloggi”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, rispondendo a una domanda sull’incendio che ha distrutto l’altro giorno la ‘’ di Michelangelo Pistoletto, posizionata in piazza Municipio. Il sindaco ha sottolineato che “il concetto di arte pubblica prescinde da un controllo dell’accesso altrimenti l’avremmo chiusa in un recinto o in un museo” e rispetto al tema dei controlli ha evidenziato che “grazie al sistema di videosorveglianza presente, la persona è stata identificata subito”. A ...