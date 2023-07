Manchester City | ex terzino Mendy assolto dalle accuse di stupro

(Di venerdì 14 luglio 2023) I 12 giurati del tribunale di Chester dopo poco più di tre ore hanno dichiarato all’unanimità Benjaminnon colpevole. L’ex difensore delera stato accusato die tentatoper fatti risalenti al 2018 e al 2020. Il francese era già stato dichiarato non colpevole di altre seidie una di violenza sessuale lo scorso gennaio. “Benjamindesidera ringraziare i membri della giuria per essersi concentrati sulle prove in questo processo, piuttosto che sulle voci e le insinuazioni che hanno seguito questo caso fin dall’inizio. Questa è la seconda volta cheviene processato e dichiarato non colpevole da una giuria. È lieto che entrambe le giurie abbiano emesso i verdetti corretti”, ha detto Jenny Wiltshire, uno ...

