(Di venerdì 14 luglio 2023) 160mila iscritti, insieme agli sceneggiatori, i quali avevano iniziato già nel maggio di quest'anno, sono in. È il più grande degli ultimi 40 anni. Il negoziato, protratto per altri 12 giorni,...

Il negoziato, protratto per altri 12 giorni, non è bastato per trovare un. Neanche l'intervento del mediatore è servito a siglare il rinnovo del contratto triennale di categoria. Dopo il ...... con un eventuale ricorso che non inficerebbe gli effetti prodotti dall'omologa dell'. ...in quel caso il massimo organo del calcio italiano aveva contestato alla società amaranto il...L'con Tunisi è, da mesi, una priorità che l'Italia ha portato ai tavoli europei, puntando a ... In merito alle critiche di Ong e eurodeputati sulrispetto dei diritti dei migranti da ...

Mancato accordo: Hollywood è in protesta Culture

Un affare definito, a cui manca solo qualche dettaglio per dirsi concluso. La trattativa è agli sgoccioli e il risultato finale rimarrà immutato. Andrè Onana si trasferirà al Manchester United, ricong ...Brutte notizie per i fan di Deadpool. Stando a quanto riportano i più importanti media americani, le riprese del terzo capitolo hanno subìto lo stop, ...