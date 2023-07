Mamma strangola il figlio di un anno nel Pavese

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tragedia a Voghera (Pavia). Unahato questa mattina suo, un bambino di appena un. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hpotuto far altro che ...

11.05 Pavese,figlio di 1 anno Tragedia a Voghera (Pavia). Unaha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che ...Tragedia a Voghera (Pavia). Unaha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ...A presentare il ddl, insieme a Valente c'erano ladi Federico, Antonella Penati, e Federico ... Nel 2014, a Santa Croce Camerina (Ragusa), Veronica Panarelloil figlio di 8 anni. Fino al ...

Voghera (Pavia), mamma strangola il figlio di un anno TGCOM

Tragedia a Voghera (Pavia). Una mamma ha strangolato questa mattina suo figlio, un bambino di appena un anno. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che ...La donna, che avrebbe agito in preda a un raptus, si trova ora in ospedale e verrà sottoposta a fermo da parte dei carabinieri.