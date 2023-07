Mamma strangola il figlio di un anno a Voghera | «L' ho ucciso» La vicina | soffriva di «depressione post partum»

La, 44 anni, impiegata, che secondo alcune prime indiscrezioni sarebbe rimasta senza lavoro dopo la gravidanza, era sotto choc, seduta in un angolo. Sul lettino, esanime, il corpicino del ...All'arrivo dei carabinieri la, che ha 45 anni e lavora come impiegata , ha ammesso il delitto. La donna è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova attualmente in stato ...Cosa sappiamo All'arrivo dei carabinieri la, che lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. Ora si trova in stato di fermo presso il reparto di Psichiatria dell'ospedale San ...

Mamma strangola il suo bambino di un anno, la nonna arriva e chiama i soccorsi, ma è tardi: la tragedia a Vog… La Repubblica

Una mamma strangola il figlio di un anno e chiama i soccorsi, ma è troppo tardi. La donna, forse in preda a un raptus, ha ucciso il piccolo con le sue mani.VOGHERA - «Ho ucciso mio figlio». Così una mamma di 45 anni, Elisa Roveda, ha risposto all'arrivo dei soccorsi dopo aver strangolato il figlio di appena un anno.