Mamma strangola il figlio di un anno a Voghera | «L' ho ucciso» La vicina | soffriva di «depressione post partum»

Tragedia a Voghera, lasi trovava da sola in casa Laera rimasta sola in casa, per circa un'ora. E' quanto è emerso dai primi accertamenti. Secondo quanto riferito dai vicini, la donna ...All'arrivo dei carabinieri la, che ha 45 anni e lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. La donna è stata trasferita al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova ..."Mi ha detto che era un po' depressa." Così una vicina della donna fermata per la morte del figlio, un bambino di un anno, a Voghera. La donna, che la ha detto di conoscere la madre del piccolo "molto ...

Voghera (Pavia), mamma strangola il figlio di un anno TGCOM

Elisa Roveda ha strangolato e ucciso suo figlio Luca di un anno nella mattinata di venerdì 14 luglio. Impiegata in uno studio commercialista, la 45enne soffriva di depressione post partum.Uccisi da una mamma o da un papà, dalle persone di cui più si fidavano. Vite interrotte quelle dei piccoli, prima ancora di cominciare, quando ancora gli ...