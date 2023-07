Mamma strangola il figlio di un anno a Voghera | «L' ho ucciso» Arrestata La vicina | «Soffriva di depressione post partum »

"Mi ha detto che era un po' depressa." Così una vicina della donna fermata per la morte del figlio, un bambino di un anno, a Voghera. La donna, che la ha detto di conoscere la madre del piccolo "molto ...Ai carabinieri ladel piccolo ha ammesso: "Ho ucciso mio figlio". Al momento del delitto, la donna si trovava sola in casa. Il suo compagno era uscito un'ora prima per andare al lavoro. In casa ...Cosa sappiamo All'arrivo dei carabinieri la, che lavorava come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio. Secondo la prima ricostruzione la madre della donna avrebbe trovato la figlia ...

Voghera (Pavia), mamma strangola il figlio di un anno TGCOM

Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico ...Elisa Roveda, di 44 anni, è attualmente piantonata dai carabinieri nel reparto di Psichiatria del Policlinico San Matteo di Pavia ...