Mamma strangola e uccide il figlio di un anno | poi chiama i soccorsi | ' Un raptus'

Voghera (Pavia), mamma strangola il figlio di un anno TGCOM

Accade in provincia di Pavia. Sarebbe stata la stessa donna a chiamare il 112. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo ...Tragedia a Voghera (Pavia), dove una mamma ha strangolato suo figlio, un bambino di appena un anno. La donna, 45 anni, avrebbe agito in preda a un raptus ed era in casa da sola.