Maltempo | Lollobrigida | ' soddisfazione per assegnazione fondi riserva crisi Pac'

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - “Dopo aver chiesto con forza e determinazione che idelladidella Pac fossero usati per supportare gli agricoltori nel fronteggiare i danni derivanti da siccità e alluvioni, l'Ue ha finalmente assegnato 60 milioni di euro all'Italia. Un importante risultato che si traduce con la possibilità per gli operatori del comparto di ricevere indennizzi fino al 100% dei danni subiti alle produzioni dopo gli eventi calamitosi di maggio. Un traguardo raggiunto grazie all'approccio sinergico utilizzato in ambito europeo e che dimostra l'attenzione a un comparto nevralgico per la nostra Nazione". Lo dichiara Francesco, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e deputato di Fratelli d'Italia. "Vogliamo accelerare il processo di ricostruzione, ...

...Roberto Ghio ha accompagnato i funzionari della Regione Piemonte per stimare i danni del. ... per bocca del ministro dell'Agricoltura Francesco, la disponibilità del Governo ad ...... Francesco, per chiedere formalmente la dichiarazione dello stato di calamità in ragione delche ha colpito le viticolture irpine nelle ultime settimane, determinando anche un'...... della Sovranità alimentare e delle foreste, Francesco, per sollecitare l'intervento ... le cui aziende sono state funestate dal, il sostegno, le agevolazioni e gli sgravi ...

Una perdita che va dal 70 al 100% del raccolto e danni enormi alle auto, ai tetti e alle coperture di case e imprese. Anche se una stima esatta dei danni non è ancora possibile fornirla, è purtroppo e ...Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha sentito telefonicamente questa mattina il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per informarlo dai gravi danni provocati ai raccolti e alle col ...