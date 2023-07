«Mai amato così tanto la vita»

... voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non hocosì tanto la vita come ora! A presto'. Con un post Giovanni Allevi ...... voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non hocosì tanto la vita come ora! A presto". Con un post Giovanni Allevi ...Chi mi conosce sa che non hotroppo gli editoriali. Perché più delle opinioni credo sia necessario far prevalere la narrazione dei fatti, per non condizionare chi legge e al contempo permettere a ognuno di farsi la ...

Il pianista e compositore marchigiano ha pubblicato un post su Instagram riguardo una falsa notizia sparsa sui social ...“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non h ...