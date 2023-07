“Mai al GF Vip 8” Per Signorini è una smentita clamorosa | l’attrice racconta tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lo tsunami trash che ha travolto il Grande Fratello Vip sembra aver tagliato le gambe ad Alfonso; nelle ultime settimane infatti il conduttore sta incassando smentite su smentite da parte di attori e vip accostati al programma. A quanto pare non è bastato l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, l’operazione pulizia del quale è forse arrivata troppo tardi con le macerie dello scorso anno ancora pesantissime. Pier Silvio, pochi giorni fa, era stato nettissimo in proposito. >“Madonna ha fatto testamento”. La notizia choc arrivata da New York: “Ma non stava meglio?”. Cosa sta succedendo “I reality? Non impazzisco ma far finta di non vedere ciò che piace al pubblico, vuol dire non essere connessi alla realtà. Ma basta con vip e nip, termini terribili: torniamo alle storie. Penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono ...