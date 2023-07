Magistratura | indipendenza non vuol dire irresponsabilità

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 luglio 2023) È sempre complicato affrontare un argomento spinoso quando ci sono di mezzo le persone in carne ed ossa. Quando gli interlocutori, i portatori di tesi diverse se non proprio opposte, hanno un nome e un volto. In questi casi si rischia di mettere a confronto dosi crescenti di amor proprio invece che le ragioni dell’una e dell’altra parte. Con il risultato di radicalizzare lo scontro. Ancora di più se la materia del contendere è la gestione della giustizia in Italia. Che non funzioni è un dato di fatto difficile da confutare. E naturalmente le spiegazioni divergono tantissimo a seconda delle circostanze e degli interessi in gioco. O del punto di osservazione che induce al gioco delle parti per cui il garantista diventa giustizialista e viceversa a giorni alterni. Di fronte a un dibattito segnato da una buona dose di schizofrenia, il lettore-elettore sbanda e accorda il suo favore a ...