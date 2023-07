Madre strangola e uccide bimbo di un anno | poi si costituisce | orrore a Voghera

(Di venerdì 14 luglio 2023) Una mamma dihato e ucciso il suo bambino di un. È stata poi la stessa donna a chiamare i soccorsi, inutilmente. Quando infatti sono arrivati sul posto gli operatori del 118, era troppo tardi e non hpotuto fare altro che constatare il decesso del. Pare che laabbia agito in preda a un raptus. Ora la donna è in ospedale ed è in stato di fermo. Articolo in aggiornamento

