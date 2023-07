Madonna | pronto il testamento della cantante statunitense

(Di venerdì 14 luglio 2023) Laha fatto dubitare tanto i suoi fans in quest’ultimo periodo, principalmente a causa delle sue condizioni di salute. Risulta infatti ricoverata ormai da qualche settimana in terapia intensiva, senza lasciare alcuna informazione, se non l’annuncio di un’infezione ai polmoni. Il tutto sembrava però particolarmente tranquillo, fino alla pubblicazione del, notizia che ha sconvolto il mondo intero. Ma quali sono le reali condizioni di salutepopstar? Cosa dice il suo? A quanto ammonta il suo patrimonio? All’interno di questa pagina avrai risposta a tutte le tue domande., quali sono le condizioni mediche? Le condizioni ...

... riferisce il The Sun , anticipando i punti chiave del testamento , cheavrebbe fatto negli scorsi giorni a New York, dove si sta riprendendo dopo il ricovero in ospedale. Ologrammi come ...Una donna è stata colpita con un bastone e un uomo si è rivolto alle cure delsoccorso per ... della quale hanno rinvenuto i bossoli sull'asfalto di viadelle Grazie. Una Beretta calibro ...sta meglio, ma è giàil testamento: 'Non vuole che i suoi parenti litighino per spartirsi le proprietà' Aretha Franklin, guerra tra i figli per l'eredità: uno dei testamenti trovato ...

Madonna, pronto il testamento: le volontà della popstar Adnkronos

Il compleanno del grande attore comico legatissimo al nostro territorio circondato dall'affetto delle generazioni che sono cresciute con il suo genio comico, unico e inimitabile ...LEGGI ANCHE > Madonna ha già pronto il suo testamento: ecco quali sarebbero le sue ultime volontà Fiordaliso ricoverata: forse potrebbe essere operata di nuovo Nello scatto pubblicato sul suo profilo ...