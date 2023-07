Madonna è lontana dai social e fa testamento Perché?

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)daifa? Il mondo è in apprensione per le condizioni di salute per la pop star Dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute,ha pubblicato un messaggio sui, in cui ha raccontato il dramma che ha vissuto a causa di una complessa infezione batterica, che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva.ha ringraziato i fan per «l’energia positiva, preghiere e i messaggi di guarigione e incoraggiamento». Poi ha aggiunto: «Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale erano i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo ...