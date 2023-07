(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo il grande spavento,sembra voler riprendere in mano le redini della sua vita. La regina del pop, ha, infatti, messo nero su bianco le sue ultime volontà dopo una grave infezione batterica che l’ha portata addirittura in terapia intensiva. Ora la voce di Like a Vergin sembra stare molto meglio e ha deciso di stilare il suoper gestire al meglio il suo patrimonio, sia finanziario che artistico. Secondo il tabloid inglese The Sun,non vorrebbe discussioni riguardo la partizione del suo capitale e i diritti d’autore, e per scongiurare eventualidopo la sua morte, ha deciso di dividerlo in maniera equa tra i suoi sei figli, i primogeniti biologici Lourdes Leon e Rocco Ritchie, e quattro figli adottati del Malawi, David Banda e Mercy James e le gemelle Ester e Stella Mwale. Tra i ...

Le sofisticate tecniche diconsentono di ingrandire l'immagine decine di volte senza mai ... in maniera definitiva, una tavola nota comedi San Brizio particolarmente venerata in città. ...La prima è la materna parrocchiale "della Fiducia", in località Fornace Zarattini, a ...e i sinceri ringraziamenti per l'arrivo di risorse che in parte potranno consentire la normale...... che ha anche espresso rammarico per quanti lavorano con lei: 'Ora sono concentrata sulla miae mi sto riprendendo e vi assicuro che tornerò da voi il prima possibile!'.ha reso noto ...

Madonna è in ripresa ma fa testamento per evitare 'litigi' DireDonna

Madonna, dopo il ricovero in terapia intensiva, ha deciso di stilare il suo testamento e dividere equamente il patrimonio tra i figli.La cantante è in via di guarigione dopo la grave infezione batterica che l'ha fatta finire in terapia intensiva.