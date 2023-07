Macron voleva un 14 luglio di “pacificazione” | invece blinderà la Francia | 45mila poliziotti per sedare le rivolte nelle banlieue

(Di venerdì 14 luglio 2023) Non è la festa del 14che Emmanuelsi aspettava quando, circa tre mesi fa, mentre si spegnevano le proteste contro la riforma delle pensioni, diceva che avrebbe fatto il “bilancio dei 100 giorni di” della, affidando alla sua premier, Elisabeth Borne, la missione di pianificare una road map per rispondere al malessere della popolazione e riportare la serenità nel Paese, dopo mesi di cortei e scioperi, punteggiati da disordini e violenze. Ma con le recentinon si può certo parlare dellacome di un Paese “pacificato”. Nel giorno che celebra la presa della Bastiglia, per definizione una rivoluzione,, messo di fronte a una crisi sociale dopo l’altra (c’era stata anche ...

Nell'occhio del ciclonesta vivendo un momento particolarmante complesso. Il capo dell'Eliseo è reduce da almeno 15 giorni di fuoco a causa delle violente proteste che hanno messo a soqquadro ...La candidatura della Von der Leyen fu sostanzialmente imposta dal Presidente Francese, che nonlasciare spazio al candidato ufficiale del PPE, il tedesco Manfred Weber: era una ripicca ...... facendo milioni di visualizzazioni e fornendo a chiunirsi l'andamento in tempo reale dei ... A denunciare il ruolo di questi social media è stato lo stesso presidenteed il ministro dell'...

Macron voleva un 14 luglio di “pacificazione”, invece blinderà la Francia: 45mila poliziotti per… Il Fatto Quotidiano

Tempi duri per Macron che, tra il day after della Francia in fiamme e voci di rimpasto di governo sempre più pressanti, coi media in agguato e l'opinione pubblica che ribolle, riceve pure il simpatico ...Un pezzo di dito umano tagliato è stato rinvenuto in una busta ricevuta dall'ufficio corrispondenza dell'Eliseo attraverso il normale servizio postale ...