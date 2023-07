Macron arriva alla parata militare di Parigi per la Festa del 14 luglio in Francia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 14 luglio 2023) (Agenzia Vista), 142023 Il presidente francese Emmanuelto agli Champs-Elysées per le celebrazioni dellanazionale del 14, che ricorda la presa della Bastiglia durante la Rivoluzione francese. Ospite d'onore, il premier indiano Narendra Modi, in visita ufficiale in. Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev