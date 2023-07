M5s | “No a fondi per il termovalorizzatore di Acerra”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Contrastiamo fermamente il finanziamento di 27 milioni di euro per la quarta linea deldi. Non è sostenibile continuare a martoriare un territorio, l’area che va daa Nola passando per Marigliano, trasformandolo nella discarica del Mezzogiorno. La situazione in Campania è estremamente critica, come dimostrato dai continui richiami e sanzioni da parte della Commissione Europea. Il fallimento di questa politica è sotto gli occhi di tutti. Servono invece infrastrutture a servizio della raccolta differenziata, a partire dalla gestione della frazione organica. La Regione affronti questa problematica promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e coordinando gli sforzi delle amministrazioni locali”. A dirlo sono i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle Michele Cammarano ...