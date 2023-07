L’uomo che concupiva i ragazzini e le linee ingarbugliate delle nostre vite

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 luglio 2023) Huw Edwards, il più autorevole giornalista dell’autorevolissima Bbc, sciocca l’Inghilterra coi suoi scandali sessuali. Ci si chiede: quale via di fuga aveva dall’unica ufficiale inquadratura che era la sua esistenza? Le turpitudini non si giustificano ma, come diceva Kundera, è sempre tutto più complicato di quanto pensi