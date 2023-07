Luoghi a rischio esplosione | accuse alle Asl La consigliera Muscarà | “Niente controlli”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSonoclassificati a, dove l’atmosfera è esplosiva per la presenza di gas o di polveri combustibili. E in Campania iscarseggerebbero, oppure sarebbero proprio inesistenti. L’allarme è lanciato dallaregionale Maria, dopo una serie di accessi agli atti nelle aziende sanitarie. “In riferimentorisposte ricevute dAsl campane – spiega ladel gruppo misto – è emerso inequivocabilmente che la gestione degli impianti incon, ai sensi del DPR 462/01 e D.lgs. 81/08 Titolo XI, a livello regionale è insufficiente o del tutto assente, ciò a fronte di un incontrollato proliferare sul territorio ...

...operazioni di ricerca e salvataggio e garantendo un rapido sbarco insicuri; rafforzando i sistemi nazionali di protezione dell'infanzia per includere e proteggere meglio i bambini a...... se lo si riduce a pochi simboli, si corre ilche si perda del tutto". Questo messaggio è ... sono punti d'incontro, di dialogo e di speranza, per non sentirsi isolati dal muro,dove ...E la messa in guardia dalche i comportamenti di una minoranza vengano usati per condannare ... Mentre in moltidel mondo dove risiedono comunità ebraiche sono stati fatti grandissimi ...

Luoghi a rischio esplosione, accuse alle Asl. La consigliera Muscarà ... anteprima24.it

Più vulnerabile anche chi lavora nei settori della vendita, della vendita al dettaglio, dell'abbigliamento e dell'edilizia ...I laghi sembrano luoghi magici e tranquilli e in molti casi lo sono, ma possono anche rivelarsi più pericolosi del mare aperto.