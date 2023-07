L’Università di Bergamo collabora con Pechino | inaugurata la Ci-Lam Summer School

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023). È statavenerdì mattina (14 luglio) negli spazi dell’ex-monastero di Sant’Agostino in Città Alta la quinta edizione della CI-LAM2023 (la sigla sta per China-Italy Laboratory on Advanced Manufacturing) , che vede come università promotricidegli studi didi Napoli Federico II e la Tsinghua University. A partecipare al progetto sono 10 ragazzi deldi Napoli, 13 dell’ateneo cittadino e 13 della Tsinghua University che seguono i corsi di Laurea Magistrale o di Dottorato di Ricerca. Dal 12 al 14 luglio si è tenuta la cerimonia di apertura e le visite a realtà industriali e laboratori. I corsi si terranno invece a Napoli dal 17 al 21 luglio, con un doppio appuntamento ...