Il calciomercato 2023 ha il suo giallo,news e rumors attorno al destino del centravanti belga., reduce dalla stagione con i nerazzurri, è rientrato alla base al Chelsea. Il club londinese ......a: molto semplice, il piano dell' Inter è questo da molto tempo, ma sembra che non tutto stia andando come previsto dai nerazzurri. Non lato Chelsea , che vuole solo incassare 40 milioni...Ledure,l'altro, già in altre circostanze ha agito a fari spenti, rendendosi protagonista di ... che solo un anno fa ha ricoperto un ruolo di nevralgica importanza per il- back in ...

Lukaku tra Inter e Juve, il giallo del calciomercato: le news Reportage online

(Adnkronos) – L’Inter cerca Romelu Lukaku, che però strizza l’occhio alla Juventus. Il calciomercato 2023 ha il suo giallo, tra news e rumors attorno al destino del centravanti belga. Lukaku, reduce d ...L'accordo per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter sembra essere imminente, con il Chelsea che ha acconsentito al trasferimento del belga a Milano. Dopo un lungo negoziato tra il ...