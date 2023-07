Almeno questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport: secondo il quotidiano sportivo infatti proprio dopo che i due club hanno finalmente trovato la quadra per il ritorno dia Milano , ad ...E spiega che molto difficilmenteriuscirà a coronare il suo sogno di tornare a essere un calciatore nerazzurro: Quindi, in un successivo aggiornamento:Tema. 'Romelu è di un'altra squadra' - (il Chelsea, ndr) - 'sappiamo quanto conta per noi, vogliamo riportarlo a Milano anche quest'anno e faremo il possibile'. Sisulla finale di ...

Lukaku torna all’Inter, accordo trovato con il Chelsea: ma c’è un giallo legato al procuratore Virgilio Sport

A fine 2021, quando era al Chelsea, il centravanti belga dichiarò: "Se in futuro torno in Italia gioco all'Inter, o torno all'Anderlecht" ...L'Inter sembra aver trovato l'accordo con il Chelsea per il passaggio di Lukaku in nerazzurro ma le due società non riescono a contattare l'agente del giocatore ...