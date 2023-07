Lukaku | pronto l’assalto dell’Inter con i soldi di Onana – SI

(Di venerdì 14 luglio 2023) La cessione di Andréè ormai pura formalità, l’Inter punta adesso al grande ritorno. Per Romelula nuova strategia descritta da Alfredo Pedullà in Sportitalia. STRATEGIA – Con iprovenienti dal Manchester United per Andrél’Inter inizierà seriamenteal Chelsea per Romelu. La Juventus si è fatta sentire per il calciatore, ma per il belga la priorità assoluta è la squadra di Simone Inzaghi. La trattativa partirà forse domani con la chisura della cessione del portiere camerunense. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Commenta per primo Non solo tengono banco le trattative legate a Romelue André Onana in casa Inter, ma si lavora anche su altri fronti . Nelle ultime ore si è ... con un nome già. L'...... con lucidità, questi eventi non possono oscurare quanto di buono fatto:serve come il pane, ... terzo acquisto dell'anno, e che arriva con i crismi di vice - Bastoni ,a ritagliarsi il ...Calciomercato, la strategia dell'Inter per: le prossime mosse col ChelseaSecondo quanto evidenziato da 'Evening Standard' l'Inter presenterebbe una seconda offerta al Chelsea da circa 30 ...

Nuova offerta e Lukaku pronto al sacrificio: snobbata la Juve CalcioMercato.it

L'Inter ha lanciato nel pomeriggio il terzo episodio della serie New Brothers, lanciata da Inter Media House e Paramount+ per annunciare i nuovi acquisti, per ufficializzare il ritorno ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...