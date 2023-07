Lukaku-Inter | ricevuto il secondo no dal Chelsea Deadline! ? SM

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’hailno dalalla proposta di acquisto per Romelu. Ora i Blues hanno anche fissato una scadenza, non positiva per i nerazzurri CORSA CONTRO IL TEMPO ? L’ha proposto al30 milioni di euro più bonus. Offerta rifiutata dal, che vuole di più. L’continua a lavorare sul fronte belga, ma dai Blues non arrivano al momento aperture. Come racconta Marco Barzaghi, ospite negli studi di Sport Mediaset, l’dovrà fare uno sforzo in più per riportare il belga a Milano.è rientrato dalle vacanze e adesso si trova in Belgio a lavorare con un fisioterapista personale. C’è una deadline per il 17 luglio. Se entro quella data ...

... partendo dall'di Simone Inzaghi. I nerazzurri, che stanno vivendo un grandissimo ricambio ... al centro dell'attacco, Romelu, centravanti in uscita dal Chelsea. In casa Milan la situazione ...... e poi anche quella di Udine, oppure contro l'contro. Se dovessi scegliere però la più recente sceglierei il Milan per il valore che avuto per me '. Se mister Baroni dovesse giocare a 4 ...Alla finestra il Chelsea : deve prendere un centravanti, Vlahovic è un nome in lista ma prima bisogna chiudere la cessione di(vicini alla fumata bianca con l') e capire che budget poi ...

Sfida all'ultimo milione tra i due club per l'attaccante del Chelsea. Bonucci spera nella chiamata della Lazio. la punta spagnola è seguita dalla Roma. sinner sfida Djokovic ...Lukaku all'Inter: si fa davvero o non si fa Per i nerazzurri, il belga è un colpo prioritario a livello tecnico, mentre a Londra aspettano ...