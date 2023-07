Lukaku | Inter nervosa e infastidita! E inizia a pensare ad alternative – Sky

(Di venerdì 14 luglio 2023) La vicendasembra essere entrata in un nuovo caso, imprevisto e imprevedibile. L’non è contenta del fatto che l’attaccante sia sparito e Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di malumore della società. LA FURIA – La notizia di serata, data da Gianluca Di Marzio, è che la Juventus ha fatto un’offerta al Chelsea per Romelutrovando l’apertura del giocatore. La reazione nerazzurra è furiosa: «So che hanno delle. Direi che è presto, perché magaridomani mattina chiama l’e spiega il suo silenzio degli ultimi giorni. Devo dire che l’era moltoe infastidita nella giornata di oggi».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

all'ma c'è il "giallo" procuratore . Onana verso il Manchester United: ecco le risorse pere il giallo procuratore: la reazione dei social nerazzurri .all'...La trattativa per il ritorno di Romeluall'continua a calamitare attenzioni. Ecco cosa sta succedendoLa telenovelanon ha ancora vissuto i suoi titoli di coda. Il possibile ritorno all'dell'attaccante belga sta ...Ultimo ma non per importanza, l'potrà reinvestire la cifra per riportarea Milano . Dopo una prima proposta rifiutata da 30 milioni di euro, da Viale della Liberazione si sta lavorando ...

Intrigo nella trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Secondo quanto raccolto da Sky Sport il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Chelsea, a 37,5mln + 2,5 di bonus , ma adesso ma ...Il belga e il suo rappresentante sarebbero spariti proprio ora che il club nerazzurro avrebbe chiuso l'accordo col Chelsea per 35 mln ...