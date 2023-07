ha tolto i punti. L'ex tronista di Uomini e donne si è mostrata sui social sorridente e felice per aver rimosso i fastidiosi punti dal mento dopo un piccolo incidente domestico accaduto ...L'ex volto di Uomini e Donne , l'influencerè stata costretta a una rapida corsa in ospedale: durante questi giorni di vacanza all'estero, insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e ai due figli, Anastasia e Otto Eduardo, la ...... il quale una volta capito la gravità della situazione ha immediatamente chiamato un'ambulanza: Su instagramha inoltre rivelato che nel momento in cui ha ripreso i sensi si è accorta ...

Ludovica Valli dopo l'incidente, via i punti dal mento: «Io feliciona!» leggo.it

Ludovica Valli ha tolto i punti. L'ex tronista di Uomini e donne si è mostrata sui social sorridente e felice per aver rimosso i fastidiosi punti dal mento dopo un piccolo ...Ore di paura per Ludovica Valli, una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate, e la sua famiglia: malore in vacanza!