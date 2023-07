Lucarelli è il nuovo allenatore della Ternana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Cristianosiederà ancora sulla panchina, per quella che passerà alla storia come la più rocambolesca alternanza tra due allenatori - l'altro è Aurelio Andreazzoli - alla guida ...

Al suo posto arrivò Andreazzoli che, dopo una serie di risultati non proprio brillanti, decise di lasciare la guida tecnica, suggerendo alla società di riprendersi. E così avvenne, fino ad ...Si tratta dell'atto terzo peralla Ternana : il primo ha visto gli umbri essere promossi dalla Serie C alla Serie B, il secondo si è consumato durante la stagione appena conclusa, con il ...Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale di Twitter annuncia il ritorno di Cristiano...per la terza volta nella sua carriera da allenatore CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal...

Ternana, l'altalena continua: Cristiano Lucarelli “nuovo” allenatore ... LA NAZIONE

Cristiano Lucarelli siederà ancora sulla panchina della Ternana, per quella che passerà alla storia come la più rocambolesca alternanza tra due allenatori - l'altro è Aurelio Andreazzoli - alla guida ...Terza panchina con la Ternana per Cristiano Lucarelli, scelto dalla nuova società in quanto ancora sotto contratto.