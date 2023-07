Louvre | Sangiuliano | Dossier su reperti trafugati segnalato da me a febbraio alla direttrice del Museo

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il ministro della Cultura, Gennaro, ha commentato l'articolo “Au, des antiquités à l'origine problématique” pubblicato oggi su “Le Monde”. “Sono lieto - ha esordito - che una grande istituzione culturale come ilriconosca la richiesta da me inoltrata, in occasione dell'incontro a Parigi con laLaurence Des Cars avvenuto ascorso. Nell'occasione abbiamo presentato un accuratopredisposto dagli uffici competenti del Ministero della Cultura su alcuniarcheologici attualmente nelle collezioni delfrancesee illecitamente esportati dall'Italia, ponendo la questione della loro restituzione. Ne è scaturito un dialogo costruttivo, tuttora in corso, tra il Ministero ...

Una portavoce del Louvre ha rivelato ad AFP che una lista era già stata inviata a febbraio dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intento a preparare la mostra Napoli a Parigi.

