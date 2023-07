L’ostilità degli enti locali ai progetti sulle rinnovabili

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 14 luglio 2023) Lein Italia crescono, ma non abbastanza. I principali ostacoli al loro sviluppo, secondo gli esperti, sono due: da un lato la burocrazia e l’inefficienza normativa (su cui ci siamo già focalizzati e ci focalizzeremo prossimamente), dall’altro le ostilità da parte delle comunità e amministrazioni. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio internazionale sull’economia e la finanza delledi Agici, società di ricerca e consulenza specializzata nel settore delle utilities, nel 2022 in Italia la capacità rinnovabile installata è stata pari a tre gigawatt, il doppio rispetto al 2021. La tendenza positiva sembra proseguire anche nel 2023, con ulteriori 1,1 gigawatt installati solo nel primo trimestre. Eppure, per raggiungere gli obiettivi climatici definiti dall’Unione europea per il 2030, il ritmo di crescita ...