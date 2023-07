L' ossessione di Repubblica per il telefonino di La Russa jr | a cosa si sono ridotti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 luglio 2023) La sinistra vuole il telefono di Leonardo Apache. E fa pressione perché il cellulare del terzogenito del presidente del Senato venga posto sotto sequestro.chela Procura di Milano non ha ancora deciso. Magari succederà. Ma non è successo. Perché nel frattempo gli inquirenticoncentrati nel raccogliere testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti da accertare. Se c'è stata violenza sessuale, come ha denunciato la ragazza ventiduenne che ha trascorso la notte del 18 maggio con Leonardo La. E secoinvolte altre persone. Non è in programma, almeno per il momento, la convocazione dell'unico indagato. Il procuratore aggiunto Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, che conducono il lavoro insieme alla Squadra Mobile, non hanno in previsione un interrogatorio. Però c'è chi ha fretta e non vuole ...