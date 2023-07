Londra | Speacy “Mai avuto reazioni violente o aggrassive”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 14 luglio 2023): Kevinha deciso di testimoniare per la prima volta, trattenendo le lacrime mentre raccontava come le accuse di violenza sessuale abbiano cambiato la sua carriera.: come si è difeso Kevin Spaecy? L’attore ha sostenuto di aver solo “flirtato” (e liquidando le accuse contro di lui come “una follia”) Kevin Spacey, chiamato a testimoniare in prima persona in tribunale anell’ambito del processo che lo vede imputato per una serie di presunte molestie e abusi sessuali gay risalenti a un periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Parlando di uno degli accusatori ha detto “Toccarlo era per me un gesto romantico”.: il controinterrogatorio Incalzato dalle domande, l’attore e regista si è mostrato calmo e ha riconosciuto di averinterazioni ...