Londra | otto giorni di sciopero aereo all' aeroporto di Gatwick | rischio caos

Lo sciopero diI lavoratori - che denunciano contratti precari e rifiutano le offerte ricevute finora dalle aziende di gestione di revisione di retribuzioni ferme ai livelli più bassi secondo Unite sotto la ...Annunciati dal sindacato a nome di addetti ai bagagli di Gatwick

L'aeroporto di Londra a rischio caos, otto giorni di scioperi estivi Agenzia ANSA

A Londra si preannuncia un'estate di passione per il trasporto aereo, il turismo e i vacanzieri per via degli 8 giorni di sciopero annunciati dalle parti sociali. L'ennesima vertenza salariale di ques ...Scioperi previsti tra il 28 luglio e il 1agosto, poi di nuovo tra il 4 e l’8 agosto. Coinvolte finora British Airways, easyJet, Ryanair, TUI, WestJet e Wizz Air.