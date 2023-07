L' Oms dichiara l' ' aspartame possibilmente cancerogeno' | qual e la dose da non superare per non correre rischi

L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'ha effettuato la sua prima valutazione della cancerogenicità dell'aspartame durante un incontro a Lione, in Francia, dal 6 al 13 ...L'Organizzazione mondiale della sanità: "Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, ma solo moderazione nel consumo" L'ha dichiarato di aver classificato l'aspartame, dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come "possibilmente cancerogeno per l'uomo", lasciando però invariato il ...Leggi Anche Aspartame, l'potrebbe dichiarare possibile cancerogeno il dolcificante La classificazione L'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'ha effettuato la sua prima valutazione della cancerogenicità dell'aspartame durante un incontro a Lione, in Francia, dal 6 al 13 giugno. L'aspartame è stato inserito nella categoria Gruppo 2B, ...

L'aspartame, il dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, è stato dichiarato «potenzialmente cancerogeno per l'uomo» ..."Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli. Stiamo solo suggerendo un po' di moderazione" ...