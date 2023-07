LOL e oltre | l' autunno e il 2024 Prime Video saranno pieni di comici

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Che cosa ci attende suquest’e nel? Molte le serie, i film e i comedy show. Di certo si riderà molto. È in fase di realizzazione LOL Talent Show, ma si attendono anche la seconda stagione di Prova Prova Sa Sa e della serie Sono Lillo, il one man show di Fabio De Luigi Amazing, Karaoke Night - Talenti Senza Vergogna e il terzo film di Maccio Capatonda Il migliore dei mondi (in fase di riprese). Christian De Sica e Pietro Sermonti sono due Gigolò per caso nell’omonima serie comedy firmata da Eros Puglielli (Sono Lillo), mentre Luca Zingaretti lo vedremo nei panni di un poliziotto sui generis in No Activity - Niente da segnalare con Diego Abatantuono nei panni di un criminale da ridere. Ritorna anche Monterossi con Fabrizio Bentivoglio e ancora Lillo nel film di Natale Elf Me. Insomma Lillo ormai ...