Lo staff di La Russa | intollerabili le offese e le pretese di sostituirsi ai pm

Leggi su agi

(Di venerdì 14 luglio 2023) AGI - "Il presidente La, dopo la nomina dell'avv. Bazzoni da parte del figlio Leonardo, si è astenuto e si asterrà da qualsiasi commento diretto o indiretto sulla vicenda, avendo piena fiducia nell'operato dei Magistrati della Procura di Milano". Arriva dallodel senatore e avvocato Ignazio Lala presa di posizione con cui si osserva anche che "da un punto di vista mediatico, risulta, però, ormai passato il segno". "Più volte - si spiega - sono state pubblicate su quotidiani, giornali on line e sui social, le foto di un altro figlio del presidente, col nome del fratello, nonché ricostruzioni artefatte a fini suggestivi della vita giovanile dei fratelli Lae dello stesso Leonardo, definito 'trapper' per avere messo in rete solo nell'anno 2019, due canzoni col testo non suo, mentre è ormai al ...