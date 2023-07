Lo staff di Ignazio La Russa | “Fiducia nei magistrati | basta con le speculazioni politiche”

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’auspicio è che “termini ogni speculazione politica”, l’invito è ad “affidarsi unicamente al lavoro degli inquirenti”, perché ormai si assiste a condotte “non più tollerabili”. È una nota dellodiLaa chiedere che il modo di trattare pubblicamente la vicenda che ha coinvolto il figlio 19enne, Leonardo, accusato da una 22enne di un presunto stupro, torni nel perimetro del vero “diritto di cronaca” e del rispetto del lavoro degli inquirenti e della famiglia, tirata in ballo per estensione. La stessa nota, chiarendo che il presidente del Senato non rilascerà più alcun commento, avverte anche che “in ragione di quanto è sino ad oggi accaduto”, è stato incaricato un avvocato per tutelare “l’onorabilità del Presidente e degli altri componenti della famiglia”. Proseguono le...

