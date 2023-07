LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocci sedicesimo dopo la quinta rotazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Buon tuffo per l’azzurro, a cui è mancata l’entrata senza schizzi: 65.10 di parziale, per quindici centesimiscavalca Ruvalcaba. Vedremo se i 354.00 punti ottenuti saranno sufficienti per la finale. 12.31 Tocca a Giovanni: doppio e mezzo ritornato raggruppato il suo tuffo, coefficiente di difficoltà 3.1. 12.28 Quando manca una serie al termine della gara,è in sedicesima posizione, distante 4.15 dalla dodicesima piazza occupata da Danylo Konovalov: l’ucraino ha ottenuto un ottimo punteggio nell’ultimo tuffo,si deve superare per poter accedere in finale. Fuori dai giochi invece Lorenzo Marsaglia. 12.27 Di nuovo non perfetto Zheng: il cinese fa solamente 47.85 punti e scende in settima posizione con 309.25 ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro OA Sport

