LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocci decimo dopo la seconda rotazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Entrata scarsa per l’azzurro, il quale riesce a totalizzare comunque 54.00 punti: poteva andare decisamente peggio. 11.24 Tocca a Giovanni: doppio e mezzo indietro raggruppato per l’azzurro. 11.22 55.50 punti per il brasiliano Fogaca. 11.20 Al termine della, Giovanniè complessivamente in decima posizione, Marsaglia invece è in 27ma. 11.19 Zheng ottiene 72.00 con questo tuffo e si mantiene al comando. 11.18 Non perfetto Wesemann che totalizza solamente 51.15 punti, piazzandosi alle spalle di. 11.15 Bene il polacco Lesiak, il quale si piazza appena davanti a Giovannicon un complessivo di 122.05 punti. 11.13 Risale la china Peng: 70.50 punti per il cinese che si ...

Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico - Solo Femminile Tecnico Ore 3: Tuffi - Trampolino 1

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro OA Sport

Mondiali di Nuoto 2023: Domani, sabato 15 luglio, andrà in scena la seconda giornata dei tuffi nei Mondiali 2023 di Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata molto importante non solo per le medaglie in palio, ma anche per i ...