LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tocci 16mo dopo la prima serie

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.13 Risale la china Peng: 70.50 punti per il cinese che si issa in settima posizione. 11.12 Rimane scarso Bouyer, il quale totalizza solo 45.00 punti che gli fanno perdere molte posizioni. 11.11 Continua l’ottima gara di Woo Haram: il coreano è al secondo posto alle spalle di Olvera Ibarra. 11.10 63.00 punti per Alexis Jandard: il francese occupa la quarta posizione con 4.10 lunghezze di vantaggio su. 11.09 Si riprende invece l’altro statunitense Jack Ryan, che con un parziale di 63.00 punti risale la classifica. 11.08 54.45 punti per l’americano Lyle Yost. 11.06 Il giamaicano Knight-Wisdom sbaglia completamente il secondo tuffo e compromette la sua gara totalizzando solo 39.00 punti. 11.04in quest’istante è classificato in quinta posizione. 11.02 Discreta ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro OA Sport

