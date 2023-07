LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Pellacani e Bertocchi in zona finale dopo quattro tuffi dal metro! Cinesi nettamente in testa

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.43: Ancora un gran tuffo per la cinese Lin che chiude con 291.25,prima. La francese Gillet chiude con un punteggio di 225.15 5.42: La statunitense Oakley chiude con il punteggio di 231.95, la lettone Patrika con 218.90 5.41: La tedesca Muller totalizza 191.30. Quando manca l’ultimo tuffo:è sesta,è nona! 5.40: Punteggio di 179.40 per la finlandese Hallaselka, la spagnola Velazquez raggiunge quota 166.30 5.39: Molto bene anche l’azzurrache sale a 194.25 e si mette in ottima posizione per la conquista della5.37: La malese Ong raggiunge 170.85, la indonesiana Haga sale a quota 181.70. Ora5.37: La messicana Vazquez Montano si mantiene seconda di ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Li in testa dopo la prima metà di tuffi! Tra poco Pellacani e Bertochi OA Sport

