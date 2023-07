LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | out Tocci e Marsaglia nei preliminari dal metro

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.56 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 12.54 Purtroppo si chiude subito l’avventura di Giovannie Lorenzonella gara dal: i due azzurri chiudono rispettivamente in 14ma e 18ma posizione ie non si qualificano per la finale di domenica. Peccato per gli errori nel terzo tuffo del calabrese e nel secondo e quarto salto del romano. I due si potranno subito riscattare nella finale di domani del sincro 3 metri. 12.52 I dodici qualificati alla finale di domenica: 1 CHN Jianfeng PENG 403.75 – 2 MEX Osmar OLVERA IBARRA 395.85 7.90 3 GBR Jordan Christopher ...

LIVE Tuffi, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia impegnati nei preliminari dal metro

