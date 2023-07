LIVE Tuffi | Mondiali 2023 in DIRETTA | Marsaglia tredicesimo dopo la prima rotazione

(Di venerdì 14 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.03 Suckow si piazza provvisoriamente in terza posizione con 182.10 punti. 9.01 Continua la gara convincente di Ruvalcaba: il dominicano sale in seconda posizione con un totale di 185.60 punti. 9.00 Celaya Hernandez sale in quarta posizione provvisoria. 8.58 Fa ancor peggio Uribe, il quale ottiene solamente 37.80 punti dal terzo tuffo. 8.57 Doppio e mezzo rovesciato raggruppato da dimenticare per Restrepo Garcia: il colombiano viene scalzato anche da Lorenzoper settanta centesimi. 8.54 Pagato pocodai giudici: l’azzurro totalizza 55.50 punti nella terza, al momento il romano è quarto. 8.53 Tocca aper il terzo tuffo del suo preliminare. 8.52 Fra poco arriva il momento di Lorenzo ...

Campionati Mondiali di Nuoto - Fukuoka 2023su Sky e in streaming su NOW Venerdì 14 luglio Ore 2: Nuoto Artistico - Solo Femminile Tecnico, Sky Sport Summer e NOW Ore 3:- Trampolino 1 ...Su Sky Sport continua la programmazione per un totale di oltre 400 ore di: in tutto 9 i canali ... Ma prima del nuoto, i protagonisti dal 14 luglio saranno i campioni dei. Nella prima ......, Maurizio Felugo e Leonardo Binchi per la pallanuoto. Inoltre, aggiornamenti quotidiani con Niccolò Omini, inviato in Giappone, con le interviste a caldo dei protagonisti e i collegamenti...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00: Due italiane in finale nella gara dal metro! Questa è la notizia della prima notte di gare per i tuffi a Fukuoka. Per il momento è tutto, appuntamento a ...